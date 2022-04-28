Канадские законодатели заявили, что есть "достаточно доказательств систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых Москвой.

Палата общин канадского парламента признала геноцидом действия российской армии в Украине.

Как сообщает Reuters, парламентарии 27 апреля поддержали соответствующее заявление единогласно.

Канадские законодатели заявили, что есть "достаточно доказательств систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых Москвой.

В заявлении Палаты общин говорится, что военные преступления России включают массовые зверства, убийства мирных жителей Украины, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, изнасилования.

Ранее в этом месяце премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что "абсолютно правильным" то, что все больше и больше людей называют действия России в Украине геноцидом, поддержав обвинение, выдвинутое президентом США Джо Байденом.

Напоминается, что Канада входит в число стран, которые ввели санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля. 27 апреля она ввела дополнительные санкции в отношении 203 человек, которые причастны к попытке России аннексировать определенные районы Донбасса.

Правительство Канады также заявило, что изменит свои законы о санкциях, чтобы разрешить выплату арестованных средств или передачу российского имущества, на помощь в восстановлении Украины или пострадавшим украинцам.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

21 апреля парламенты Эстонии и Латвии признали военные преступления, которые совершают оккупационные войска России в Украине геноцидом.

Вас также могут заинтересовать новости: