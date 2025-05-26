Карстен Брейер приказал полностью перевооружить немецкую армию к 2029 году.

Глава оборонного ведомства Германии Карстен Брейер приказал полностью перевооружить немецкую армию к 2029 году, пишет Reuters, ссылаясь на соответствующую директиву. Согласно оценкам Брейера и других чиновников, к этому времени Россия может восстановить свои силы в достаточной степени, чтобы атаковать территорию НАТО.

Как отмечает издание, в директиве Брейер устанавливает приоритеты для оружия, которое должно быть приобретено или разработано в первую очередь. Среди них, в частности, укрепление ПВО Германии, в частности, с целью перехвата беспилотников.

Еще одним приоритетом является способность наносить глубокие точные удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров (310 миль) и далеко за линией фронта.

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Брейер настаивает на пополнении запасов боеприпасов Германии, и также приказывает Германии повысить целевые показатели по всем типам боеприпасов.

Другие приоритеты, перечисленные в документе, включают быстрое расширение возможностей Германии в области радиоэлектронной борьбы и создание устойчивой системы "наступательных и оборонительных возможностей" в космосе.

Ранее командующий армией Альфонс Майс сказал, что масштабная социальная и промышленная мобилизация России свидетельствует о том, что российские силы быстро набирают огневую мощь.

"С 2029 года, самое позднее, российские силы будут способны на обычную агрессию против территории НАТО в больших масштабах. Но они могут начать испытывать нас гораздо раньше", — сказал он.

Европа готовится к войне с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему не хочет мира. Он призвал увеличить количество резервистов и быть готовыми к нападению Москвы на НАТО в 2030-х годах.

Также сообщалось, что Германия официально начала постоянную дислокацию своей 45-й танковой бригады в Литве. Это первое такое развертывание со времен Второй мировой войны.

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