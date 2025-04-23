Правительство рассчитывает на гражданские компании.

Немецкий Бундесвер ведет с крупными гражданскими компаниями конфиденциальные переговоры о возможности их задействования во время войны.

Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на знакомые с ходом переговоров источники. Согласно Стратегии национальной безопасности страны, Германия является логистическим хабом НАТО, поэтому в случае нападения России должна быстро обеспечить десятки тысяч солдат, которые будут направляться к восточному флангу Североатлантического Альянса.

Сейчас Бундесвер обсуждает возможность транспортировки вооруженных сил, боеприпасов и военной техники с Deutsche Bahn (крупнейший железнодорожный оператор Германии), Lufthansa (крупнейшая авиакомпания) и Rheinmetall (производитель автомобилей и оружия). Летная школа Lufthansa может взять на себя базовую подготовку пилотов истребителей. В Оперативном командовании так прокомментировали эту новость:

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"Бундесвер полагается почти исключительно на гражданских поставщиков услуг для логистической транспортировки военных товаров и материалов за пределами кризисных зон. В морских и воздушных перевозках сверхшироких и сверхтяжелых грузов - даже на 100%".

Германия готовится к войне

Как известно, Берлин официально начал рассматривать возможность войны с Россией как реальный сценарий, к которому страна должна быть готова.

В Германии сообщали, что Российская Федерация может напасть на страну НАТО уже в течение 5-8 лет. СМИ сообщали, что Бундесвер активно проводит подготовку рот военных на случай боев с российской армией.

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