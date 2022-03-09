В Евросоюзе зарегистрирована петиция о двойном гражданстве, поделился народный избранник.

В Евросоюзе зарегистрировали петицию о запрете двойного гражданства для россиян в странах ЕС.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"В ЕС зарегистрировали петицию по запрету двойного гражданства для россиян в странах Европейского Союза", - написал он.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Противник начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. Бомбы противника не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран мира решили наказать власти РФ за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции. В частности, Евросоюз решил, что с 12 марта "Банк России", "ВТБ", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "ВЭБ.РФ" и "Новикомбанк" должны быть отключены от международной финансовой системы SWIFT.

8 марта стало известно, что Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России.

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