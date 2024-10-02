В настоящее время Соединенные Штаты находятся в затруднительном положении в отношениях с двумя своими важнейшими "иностранными друзьями".

Президенту США Джо Байдену нужны лучшие стратегии, чтобы уладить отношения с союзниками. То же самое будет необходимо и следующему главе Белого дома. Об этом в своей статье для The Guardian пишет старший научный сотрудник и директор американской государственной программы Фонда Карнеги Кристофер Чиввис.

По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты находятся в затруднительном положении в отношениях с двумя своими важнейшими "иностранными друзьями": президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом Вашингтон оказывает широкую военную поддержку обоим, даже если их действия противоречат долгосрочным интересам США.

Эксперт напоминает, что в течение последнего года Нетаньяху неоднократно бросал вызов усилиям США по деэскалации войны в Газе. При этом в прошлом месяце он, "возможно, даже намеренно срывал дипломатические усилия США по прекращению огня":

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"А в последние несколько дней он отказался после того, как согласился на прекращение огня в Ливане, публично пристыдив администрацию Байдена".

По мнению Чиввиса, никто в Вашингтоне не будет оплакивать смерть лидера Хезболлы Насраллы или сомневаться в праве Израиля на самооборону от Ирана, ведь Соединенные Штаты просто не могут позволить себе поддерживать Израиль в эскалации конфликта, который наносит ущерб глобальной репутации Америки, делает ее новой мишенью для террористов или втягивает ее в дорогостоящую войну с Ираном.

"Нетаньяху бросает вызов Байдену более откровенно, чем Зеленский, который является более симпатичным персонажем для начала и в другой войне. Но сегодня его действия говорят громче, чем его слова, и разрыв между его военными целями и тем, что является лучшим для Америки, становится все более очевидным", - пишет автор.

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По его словам, по предварительной информации, жизни женщины ничего не угрожает.

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