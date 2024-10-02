По предварительной информации, угрозы ее жизни нет.

Среди раненых во время теракта в Тель-Авиве (Израиль) есть украинка. Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук.

"Стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который состоялся вчера перед атакой Ирана, оказалось 7 погибших и 16 раненых. И среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство, то есть имеет украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром", - отметил он.

Корнийчук сообщил, что украинский консул сегодня или завтра посетит пострадавшую:

Видео дня

"По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает".

Посол сообщил, что сейчас в Израиле на консульском учете находится около 15 тысяч украинцев, но в целом их гораздо больше.

Дипломат отметил, что от ударов ракет или их обломков пострадало только 2 человека на территории Израиля и один человек погиб. При этом он добавил, что есть поврежденные дома. По его словам, израильтяне не сами отражали эту атаку, а им помогали и иорданцы, американцы и британцы - три эсминца США находятся в Средиземном море и дежурят близко к Израилю и с них также сбивались иранские ракеты.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября Иран запустил ракеты в направлении Израиля, в стране раздается тревога. В материале Defense Express сказано, что атака Ираном Израиля огромным количеством баллистических ракет завершилась результатом, близким к нулю, что свидетельствует о провале всей ракетной программы Тегерана.

Аналитики отмечают, что иранская атака состояла только из баллистических ракет - 181 единицы, которые были запущены несколькими волнами, и хотя первые видео из Израиля свидетельствовали, что противоракетная оборона страны проломана, результат оказался совсем другой.

Издание отмечает, что иранские ракеты продемонстрировали точность на уровне "куда-то в Израиль", а в лучшем случае в районе +/- 400 метров.

В тот же день на фоне массированного ракетного обстрела в районе Яффо города Тель-Авив произошел теракт. Один из террористов был вооружен автоматом, у другого был нож. Они стреляли в гражданских и наносили удары ножом. Есть погибшие и раненые Полицейские убили террористов.

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