США опасаются эскалации, но Зеленский считает, что предоставление Украине новых возможностей станет шагом к прекращению войны, сказал Подоляк.

Президент Владимир Зеленский вернулся домой, чтобы возглавить борьбу Украины против России после поездки в США, которая свела его лицом к лицу с американскими лидерами, которые помогут определить будущее его страны. Об этом пишет The Associated Press.

Администрация Байдена пообещала более 8 миллиардов долларов в виде постоянной поддержки Украины, гарантируя военную помощь до тех пор, пока новая администрация США не придет к власти.

Отмечается, что Зеленский оказался на короткое время погруженным во внутреннюю политику перед встречей с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

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Долгосрочная стратегическая цель лидера Украины - убедить своих союзников принять план победы, который он продвигает - остается неуловимой и вне его контроля, говорят аналитики и чиновники. Как и цель использования дальнобойно западного оружия против России, самого непосредственного элемента плана Зеленского.

Оружие большой дальности по-прежнему остается красной линией

Отмечается, что красной линией администрации Байдена остается западное оружие большой дальности, которое может нанести удар глубоко внутри России, хотя Украина давно лоббирует отмену этого ограничения в США.

США опасаются эскалации, но Зеленский считает, что предоставление Украине таких возможностей станет шагом к прекращению войны, сказал советник президента Михаил Подоляк.

"Отмена этих неформальных ограничений, несомненно, послужит ключевым показателем того, что были предприняты решительные шаги к прекращению войны", - сказал Подоляк. Он добавил:

"Конечно, это не приведет к немедленному прекращению всего. Но мы хотим увидеть свет в конце туннеля и хотим понять, как и когда эта война будет разрешена".

Руководство Украины ждет следующей встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии - руководителей обороны из более чем 50 стран-партнеров, которые регулярно собираются для координации помощи оружием для войны.

"Там Украина увидит, как группа переваривает план победы, который представляет Зеленский", отмечают журналисты.

Украина ищет двухпартийную поддержку

Подоляк сказал, что Украина "преуспела в донесении сообщения" относительно ресурсов, необходимых для поддержания ее обороны на текущем и потенциально решающем этапе войны.

Никаких публичных обещаний поддержки украинского видения во время встреч не было, но советник говорит, что Киев ожидал, что ответ на план победы, скорее всего, последует во время встречи в Рамштайне 12 октября. Подоляк объяснил:

"Нам просто нужно немного подождать, так как наши страны-партнеры сейчас проводят внутренние обсуждения. Мы увидим результаты достаточно скоро".

Украинские законодатели уже несколько месяцев пытаются склонить на свою сторону чиновников, связанных с Трампом, заявили двое из них. Один законодатель сказал, что попытки привлечь республиканцев, симпатизирующих делу Украины, не принесли прорывов.

Утверждается, что разрешение Украине использовать ракеты большой дальности станет одним из важнейших сигналов того, что США намерены поддержать Киев в долгой и трудной войне.

"Байден слишком осторожен, чтобы дать такое разрешение до выборов. Но как только выборы закончатся, он может дать такое разрешение", - сказал законодатель в комитете по внешней политике.

Ограничения на удары по РФ

Украине не нужно разрешение от США, чтобы бить по целям на территории России, и она успешно может использовать для этого свое оружие. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, отметив, что у Украины "есть огромное количество материалов для самозащиты".

Он подчеркнул, что касательно оружия, которое США предоставили, то "мы ясно дали понять, что они могут использовать его для нанесения ответного удара по российским объектам через границу".

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