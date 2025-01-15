Глава государства подчеркнул, что поддержка Польши является важной для Украины, и что обе страны должны двигаться вперед вместе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытки польских политиков совместить намерение Украины вступления в Европейский Союз и НАТО с требованиями относительно Волынской трагедии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В частности, у Зеленского спросили о попытке отдельных политиков привязать вопрос интеграции Украины в Евросоюз и НАТО к необходимости решения вопросов Волынской трагедии.

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"Поддержка Польши очень важна. Мы должны в наших отношениях двигаться вперед, по моему мнению. Наши министерства культуры, которые отвечают за соответствующие вопросы. Уже работают. Я рад, что они прорабатывают материалы. И то, что я слышал от них - я вижу, что у всех наработки, опять же, это шаги вперед. Вперед, я считаю, что мы должны двигаться вместе с Польшей. Мы соседи, а Россия, самое главное, угроза. И она эта угроза - сегодня и эта угроза завтра. И мы должны должны делать все, чтобы укреплять наш союз. Безусловно, Европейский Союз. Но прежде всего, наш соседский союз. Наш - Украины и Польши", - подчеркнул Зеленский.

Спекуляции на теме Волынской трагедии

Как сообщал УНИАН, в октябре 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не войдет в Европейский Союз, если она не решит вопрос Волыни.

Сегодня, 15 января, Туск пообещал не допустить использования в политических играх драматических страниц в истории польского и украинского народов, в частности Волынской трагедии.

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