Настоящий мир на Донбассе возможен только при одном условии, считает экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам украинского государства.

Минские соглашения для урегулирования конфликта на Донбассе глубоко ошибочны, и Запад неправильно действовал, подталкивая Украину к продолжению односторонних уступок.

Договоренности есть "глубоко ошибочными", поскольку двусмысленны, и Российская Федерация не признает, что она сторона конфликта, сказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер Ахіоѕ.

По его словам, настоящего мира можно достичь только в том случае, если "Россия передумает и решит, что она хочет прекратить войну".

"Я думаю, что Украина уже сделала все, что могла. Мы должны подталкивать Россию к выполнению Минских договоренностей...", – заявил собеседник.Читайте такжеВолкер назвал два условия возможного вторжения России в Украину (видео)

Напомним, весной 2014 года боевики захватили часть Донецкой и Луганской областей Украины и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Россия поддержала боевиков, и на часть Донбасса вторглись ее войска.

Для урегулирования конфликта были подписаны Минские соглашения, которые, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и проведение выборов.

Россия не признает, что является стороной конфликта, и утверждает, что на Донбассе нет ее военных. Украина, в свою очередь, настаивала на том, что выборы на части Донбасса невозможны, пока территория оккупирована.

В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Минские соглашения были "подписаны под дулом", и Украина не намерена их выполнять.

Позже президент РФ Владимир Путин обратился к властям Украины с требованием выполнять Минские договоренности и процитировал российскую поговорку: "...нравится – не нравится. Терпи, моя красавица!".

Глава украинского государства Владимир Зеленский ответил на слова российского коллеги.

"...Украина действительно красавица, по поводу "моя" – мне кажется, это уже перебор", – заявил президент.

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