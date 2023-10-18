Учения станут последними в серии шагов трех стран по укреплению связей в период растущей напряженности с Северной Кореей и влиянием Китая в регионе.

Южная Корея, США и Япония проведут совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова. Эти учения станут первыми, когда три страны проведут подобные учения, сообщило агенство Reuters в среду.

Три страны, скорее всего, проведут учения в воскресенье и согласуют места проведения, сообщила южнокорейская газета Dong-a Ilbo со ссылкой на источник в правительстве.

Информационное агентство Yonhap также сообщило, что учения, скорее всего, пройдут в воскресенье и в них примут участие американский стратегический бомбардировщик B-52, а также истребители трех стран.

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Представитель министерства обороны Южной Кореи отказался подтвердить или прокомментировать детали воздушных учений.

Но эти три страны "расширяют" трехсторонние совместные военные учения на основе соглашения, достигнутого их лидерами в августе на саммите в Кэмп-Дэвиде, чтобы укрепить сотрудничество в борьбе с угрозами Северной Кореи, сказал чиновник.

Сообщается, что учения станут последними в серии шагов трех стран по укреплению связей в период растущей напряженности с Северной Кореей и влиянием Китая в регионе.

Угрозы Северной Кореи

Северная Корея угрожает нанести ядерный удар по авианосцу США у берегов Южной Кореи. Как сообщает KCNA, такое заявление прозвучало в ответ на прибытие американского авианосца "Рональд Рейган" в порт Пусана 12 октября.

В КНДР отмечают, что США настойчиво вводят различные ядерные стратегические средства на Корейский полуостров, где существует вероятность постоянных военных столкновений и опасность вспышки ядерной войны. Минобороны Северной Кореи называет это "нескрываемой военной провокацией, которая доводит ситуацию до безвозвратных катастрофических обстоятельств".

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