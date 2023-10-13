Доктрина КНДР по использованию ядерного оружия позволяет нанести удар первыми в случае, если "будет установлено, что применение против нее ядерного оружия является неизбежным".

Северная Корея угрожает нанести ядерный удар по авианосцу США у берегов Южной Кореи. Как сообщает KCNA, такое заявление прозвучало в ответ на прибытие американского авианосца "Рональд Рейган" в порт Пусана 12 октября.

В КНДР отмечают, что США настойчиво вводят различные ядерные стратегические средства на Корейский полуостров, где существует вероятность постоянных военных столкновений и опасность вспышки ядерной войны. Минобороны Северной Кореи называет это "нескрываемой военной провокацией, которая доводит ситуацию до безвозвратных катастрофических обстоятельств".

В КНДР отмечают, что "уточнили соответствующий выбор действий и направление ответа относительно таких действий" и напоминают, что доктрина КНДР по использованию ядерного оружия позволяет выполнять необходимые действия в случае, если против нее будет осуществлен ядерный удар или будет установлено, что применение против нее ядерного оружия является неизбежным.

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"Самый мощный и быстрый первый удар КНДР будет нанесен средствам "расширенного сдерживания", США, а также по базам зла на Корейском полуострове и его окрестностях", - угрожают в КНДР.

США усиливают защиту Южной Кореи

Ранее в южнокорейский порт Пусан прибыл один из крупнейших авианосцев США "Рональд Рейган", чтобы показать поддержку в ответ на прогрессирующую ядерную программу Северной Кореи.

Когда Рональд Рейган провел совместные военные учения с южнокорейскими войсками в октябре 2022 года, Северная Корея заявила, что развертывание авианосца вызвало "значительный негативный всплеск" в региональной безопасности, и провела испытания баллистических ракет.

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