Южная Корея хочет пересмотреть военное соглашение с Северной Кореей, чтобы иметь возможность подготовиться к нападению.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи доложил парламенту, что Северная Корея готовится к возможности осуществить внезапное нападение с помощью тактики, которую использовала палестинская группировка ХАМАС во время атаки на Израиль, пишет южнокорейское издание Yonhap News.

Проанализировав нападения ХАМАС на Израиль с применением ракет, партизанских отрядов, грузовиков и мотоциклов, председатель Объединенного комитета начальников штабов Кан Шин-чеол заявил: "Согласно первоначальной оценке, неожиданная операция ХАМАС была успешной. Израильское "железо" было поражено под тысячами ракетных ударов за короткий промежуток времени. Защитный эффект "Железного купола" был минимальным".

Кан также отметил, что пограничная система Израиля была нейтрализована, а разведывательные службы, такие как Моссад, не смогли предвидеть внезапное нападение.

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По его словам, внезапная атака с использованием тактики ХАМАС, включающая диверсификацию методов нападения и использование уязвимостей в передовых системах защиты, является ожидаемым сценарием, к которому может прибегнуть Северная Корея. Он также предположил, что Северная Корея может оккупировать приграничную территорию и взять заложников для эскалации и побуждения к переговорам.

Кан отметил, что в качестве контрмер против внезапной атаки Северной Кореи, могут быть применены дальнобойная артиллерия и беспилотники. Он подчеркнул, что подразделения, которые могут проникнуть по суше, морю или с воздуха, могут быть уничтожены с помощью систем обороны передовых баз, интегрированных оборонительных операций, операций противоморских Сил специальных операций и объединенных операций ПВО. Председатель Объединенного комитета начальников штабов убежден, что даже если Северная Корея атакует большим количеством беспилотников, их можно будет обнаружить, идентифицировать и сбить с помощью совместных операций ПВО.

"Благодаря ведению противогневой борьбы дальнобойная артиллерия противника, угрожающая столичной зоне, ликвидируется на ранней стадии, а мощность перехвата обеспечивает защиту важных объектов и основных баз в столичной зоне", – утверждает он.

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19 сентября 2018 года во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына было подписано военное соглашение, нацеленное на уменьшение напряженности на Корейском полуострове.

С тех пор между Кореями не было серьезных стычек. Но в ноябре прошлого года КНДР выпустила ракету у населенного южнокорейского острова вблизи их морской границы. Тогда Южная Корея обвинила Северную в нарушении требований соглашения по снижению напряженности.

В январе 2023 года пять северокорейских беспилотников проникли в воздушное пространство Южной Кореи. Тогда президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может прекратить соглашение о снижении напряженности в отношениях с КНДР, заключенное в 2018 году.

После внезапного нападения ХАМАС на Израиль министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что он будет добиваться приостановление межкорейского военного соглашения 2018 года. Цель состоит в том, чтобы возобновить наблюдение за перемещением войск Северной Кореи и подготовиться к возможному нападению.

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