Это первый случай, когда КНДР обнародовала масштабы передачи оружия своим пограничным подразделениям.

КНДР разместила на южной границе 250 ракетных установок - церемония ввода в эксплуатацию "абсолютного оружия" состоялась при участии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Как сообщает официальное Корейское центральное информационное агентство (KCNA), прошла церемония передачи 250 новых типов ракетных пусковых установок для пограничных воинских частей КНДР.

"4 августа состоялась церемония по случаю передачи нового типа тактической системы баллистических ракетных вооружений", - пишет агентство.

Говорится, что на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он отметил, что проведение церемонии является "проявлением твердой воли партии продвигаться вперед в укреплении обороноспособности".

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Перед началом церемонии Ким Чен Ын осмотрел баллистическую ракетную установку, которая будет введена в эксплуатацию как новое основное ударное оружие вооруженных сил КНДР. Он акцентировал, что "пышная церемония" прошла, несмотря на последствия от мощного шторма, который наделал беды стране.

Как уточняет DW, установки размещены на южной границе страны. В своей речи во время мероприятия Ким сказал, что пусковые установки являются оружием, которое он "лично разработал". "Церемония передачи" включала шеренги грузовиков с пусковыми установками армейского зеленого цвета, заполнившие длинную улицу, а само мероприятие сопровождалось фейерверком.

"Это был первый случай, когда Северная Корея обнародовала масштабы передачи оружия своим пограничным подразделениям, сообщил Хан Квон Хи из Корейской ассоциации исследований оборонной промышленности. Каждая пусковая установка рассчитана на четыре ракеты", - пишет издание.

Также говорится, что представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Чжун во время брифинга отметил, что эти пусковые установки предназначены для использования различными способами, например, для нападения или угрозы Южной Корее.

"Размещение вблизи границы будет означать, что дальность их действия будет небольшой", - заявил он.

Сотрудничество КНДР и России - последние новости

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин предложил "срочную помощь" КНДР, чтобы помочь справиться с убытками от недавних наводнений. По данным иностранным СМИ, такая помощь от РФ является еще одним признаком расширения отношений между двумя странами.

В своем послании к лидеру КНДР Ким Чен Ыну Путин "выразил глубокое сочувствие и поддержку", а также заявил о готовности оказать срочную помощь в случае стихийного бедствия, чтобы помочь Северной Корее восстановиться после наводнения.

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