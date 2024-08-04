В свою очередь северокорейский лидер ответил на такое предложение Путина.

Российский диктатор Владимир Путин предложил гуманитарную помощь Северной Корее, чтобы помочь справиться с ущербом от недавних наводнений. Об этом сообщили обе страны, пишет Associated Press.

В издании отмечают, что такая помощь от РФ является еще одним признаком расширения отношений между двумя странами. В своем послании к лидеру КНДР Ким Чен Ыну Путин "выразил глубокое сочувствие и поддержку", а также заявил о готовности оказать срочную помощь в случае стихийного бедствия, чтобы помочь Северной Корее восстановиться после наводнения, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA).

В свою очередь российское пропагандистское агентство "ТАСС" опубликовало аналогичное сообщение. Там заявили, что российский диктатор в послании к Киму написал: "Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку".

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В то же время Ким поблагодарил Путина за такое предложение и отметил, что он "глубоко испытывает особые эмоции к настоящему другу в самый трудный период". Однако лидер КНДР добавил, что его страна разработала собственные планы реабилитации и обратится за помощью к России позже, если она понадобится, передает KCNA.

Что известно о наводнении в Северной Корее

27 июля сильные дожди на северо-западе страны затопили 4 100 домов, 7 410 акров сельскохозяйственных полей и много других общественных зданий, дорог и железных дорог, сообщило издание KCNA. Сейчас о жертвах информации нет.

Кроме того, по данным СМИ, Южная Корея также предложила гуманитарную помощь Северной Корее. Однако эксперты считают, что КНДР, вероятно, проигнорирует или откажется от поддержки, ведь вражда между двумя странами находится на одном из самых высоких уровней за последние годы.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее издание Forbes сообщило, что Северная Корея могла передать России противотанковые ракетные средства. По словам журналистов, такие действия свидетельствуют о серьезной эскалации. Речь идет о таком комплексе, как Bulsae-4. Он позаимствовал шасси северокорейской версии российского бронетранспортера БТР-80 и добавил громоздкую верхнюю башню с восемью противотанковыми управляемыми ракетами.

В то же время аналитики Defense Express считают, что появление такого оружия в распоряжении армии РФ является ожидаемым и рассказали, откуда Северная Корея может иметь такие технологии. По словам экспертов, Bulsae-4 имеет довольно интересные характеристики. В КНДР заявляют о дальности пуска более 10 км и якобы, что вряд ли возможно, до 25 км. Комплекс работает в режиме NLOS, то есть за пределами прямой видимости.

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