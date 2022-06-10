Президент Литвы заявил, что Россия нарушила слишком много табу.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что РФ является долгосрочной угрозой для НАТО.

Об этом сообщает LRT.

Науседа отметил, что Россия нарушила слишком много табу.

"Я не думаю, что нам нужно убаюкивать себя мыслью, что, может быть, война закончится и тогда мы сможем снова заняться чем-то другим, по-дружески общаться", — сказал президент Литвы.

Науседа также отметил, что возлагает "большие надежды" на саммит НАТО в Мадриде в конце июня, который, по его мнению, поможет "расставить акценты" среди стран восточного блока.

Российская агрессия и независимость Литвы:

9 июня 2022 года появилась информация о том, что в Российской Федерации хотят отменить якобы незаконное постановление Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

В Госдуму уже внесли соответствующий законопроект. Его инициатором стал депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров.

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, это еще одно доказательство того, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной.

В тот же день, 9 июня 2022 года, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на инициативу Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы.

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