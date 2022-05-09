Президент Владимир Зеленский считает историческим шагом подписание президентом США Джо Байденом закона по ленд-лизу для Украины.
Об этом Зеленский написал в Twitter после того, как стало известно, что Байден сегодня подписал соответствующий закон.
"Благодарен президенту Байдену и народу Соединенных Штатов за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе -исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и в Европе. Как и 77 лет назад", - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.
Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.
9 мая президент США Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
УНИАН рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.