Президент убежден, что демократия в Украине и в Европе будет защищена.

Президент Владимир Зеленский считает историческим шагом подписание президентом США Джо Байденом закона по ленд-лизу для Украины.

Об этом Зеленский написал в Twitter после того, как стало известно, что Байден сегодня подписал соответствующий закон.

"Благодарен президенту Байдену и народу Соединенных Штатов за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе -исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и в Европе. Как и 77 лет назад", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

9 мая президент США Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

УНИАН рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

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