Во Вьетнаме едят черных котов, потому что верят, что они лечат от COVID-19 (фото 18+)
Вьетнамцы массово убивают черных котов и готовят из них пасту, веря, что так смогут предупредить или вылечить COVID-19.
Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление благотворительной зоозащитной организации «No to Dog Meat».
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По словам активистов, котов отлавливают, варят и очищают от кожи, перемалывая их тела на пасту.
Этой пастой вьетнамцы кормят даже детей, о чем свидетельствуют предоставленные журналистам фото.
При этом доказательств того, что коты черного окраса якобы лечат от опасного недуга, нет.
«Китай недавно запретил есть этих животных и признал собак и кошек домашними любимцами, а не едой. Однако в Азии эта практика до сих пор существует», – говорится в заявлении зоозащитников.
Как сообщал УНИАН, врачи и эпидемиологи с тревогой отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус можно лечить инъекциями дезинфектора и ультрафиолетовым излучением.