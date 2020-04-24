Во Вьетнаме едят черных котов, потому что верят, что они лечат от COVID-19 (фото 18+)

Китай недавно запретил есть этих животных и признал собак и кошек домашними любимцами, а не едой. Однако в Азии эта практика до сих пор существует.

Вьетнамцы массово убивают черных котов и готовят из них пасту, веря, что так смогут предупредить или вылечить COVID-19.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление благотворительной зоозащитной организации «No to Dog Meat».

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По словам активистов, котов отлавливают, варят и очищают от кожи, перемалывая их тела на пасту.

Этой пастой вьетнамцы кормят даже детей, о чем свидетельствуют предоставленные журналистам фото.

При этом доказательств того, что коты черного окраса якобы лечат от опасного недуга, нет.

«Китай недавно запретил есть этих животных и признал собак и кошек домашними любимцами, а не едой. Однако в Азии эта практика до сих пор существует», – говорится в заявлении зоозащитников.

Как сообщал УНИАН, врачи и эпидемиологи с тревогой отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус можно лечить инъекциями дезинфектора и ультрафиолетовым излучением.