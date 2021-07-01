Во Франции парламент принял закон о бесплатном искусственном оплодотворении для одиноких женщин и лесбийских пар.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отныне бесплатный доступ к таким процедурам иметь все женщины до 43 лет.
Ранее право на бесплатное искусственное оплодотворение имели только гетеросексуальные пары. Последние два года в стране продолжались горячие общественные дебаты по этому поводу.
Читайте такжеВ Лондоне намерены открыть первый ЛГБТ-дом для престарелыхСоциальный опрос показал, что больше двух третей французов поддерживают новый закон. Но у него есть и немало противников преимущественно.
Вас также могут заинтересовать новости
- Венграм запретили менять указанный при рождении пол
- "Угроза для цивилизации": в Польше призвали "активно бороться" с ЛГБТ
- New York Times: Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские браки
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram