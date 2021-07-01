Ранее право на бесплатное искусственное оплодотворение имели только гетеросексуальные пары.

Во Франции парламент принял закон о бесплатном искусственном оплодотворении для одиноких женщин и лесбийских пар.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отныне бесплатный доступ к таким процедурам иметь все женщины до 43 лет.

Ранее право на бесплатное искусственное оплодотворение имели только гетеросексуальные пары. Последние два года в стране продолжались горячие общественные дебаты по этому поводу.

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Автор: Катерина Шварц