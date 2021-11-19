МИД РФ обнародовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом.

Во Франции и Германии отреагировали на обнародование МИД России дипломатической переписки министров стран "нормандского формата".

В МИД Франции отметили, что публикация противоречит дипломатическим правилам и обычаям, сообщает пресс-служба ведомства.

"Германия и Франция в течение нескольких месяцев работали над продолжением переговоров и реализацией конкретного повестки дня для мира на основе Минских соглашений, выдвинув несколько конкретных предложений для встречи на уровне министров", - сказано в сообщении.

Там добавили, что Россия отказалась участвовать в такой встрече, а также призывали ее вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждение в утвержденных форматах.

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Реакция Меркель

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление, что встреча в "нормандском формате" (ни на уровне министров, ни на уровне глав государств) так и не состоялась, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что публикация корреспонденции не сильно ее удивила.

"Я читаю много моих писем в прессе, в этой связи никому нечего скрывать. Но тот факт, почему не состоялась встреча министров иностранных дел, - он точно рассматривался по-разному, с одной стороны, немецкой и французской сторонами, и российской стороной - с другой", - сказала она.

Меркель рассказала, что просила Путина, чтобы до тех пор, пока она остается на посту канцлера, такая встреча состоялась.

"Я даже желала встречи на уровне лидеров, но, к сожалению, этого не произошло, и поэтому я выражаю большое сожаление. Публикация переписки здесь ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была состояться", - подытожила Меркель.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Письма Лаврова, немецкого и французского министров появились в открытом доступе на сайте МИД России. Там заявили, что позиция Кремля якобы "в последнее время подвергается искажению".

Автор: Олег Давыгора