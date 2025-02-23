Президент отметил, что до сих пор не известна дата его встречи с Трампом.

Украина не признает условия мирного соглашения, если они будут плохими для государства и народа. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможных договоренностях между США и Россией без участия Украины

"Я не буду подписывать то, что плохо для Украины", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что невозможно без Украины, которая является жертвой, закончить эту войну.

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"Если США - я в это не верю, но все бывает - договорятся с россиянами о нас без нас, то успеха в этом соглашении не будет, если мы не подтвердим его условия", - отметил президент Украины.

Винн также отметил, что на сегодня еще не известна дата его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что было бы правильно, чтобы президент США сначала встретился с ним, а потом уже с главой России.

"Я считаю, что это ошибочно для украинского общества, потому что будет недоверие к США, если получится сначала ему встречаться с Путиным. Так же я считаю, что это будет плохо для американского общества, потому что они не будут понимать, что происходит", - отметил президент Украины.

По его словам, лидеры США и Украины должны иметь хорошие отношения, поскольку есть близкие отношения между народами двух стран.

Зеленский подчеркнул, что встреча Трампа сначала с Путиным, а затем с президентом Украины несет "большую опасность" и это будет плохой сигнал для европейцев.

"Но это не значит, что мы можем заставить того или иного лидера", - добавил он.

Контакты Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп не исключил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться до конца февраля. При этом президент США не ответил на вопрос, есть ли у него на примете какая-то конкретная дата.

Кремлевский диктатор Путин пригласил Трампа в Москву во время телефонного разговора 12 февраля 2025 года. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

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