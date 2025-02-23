Макфол: Трампу нужна мирная сделка, но его не интересует, будет ли она успешной

Трамп пытается выступить посредником и положить конец этому варварскому вторжению РФ в Украину, поэтому контактов с Россией не избежать, добавил он.

Стратегия президента США Дональда Трампа относительно Украины, России и российско-украинской войны неочевидна. Он хочет достичь мирного соглашения, но вряд ли Трампу интересно, будет ли оно успешным.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил профессор политических наук, директор Института международных исследований Стэнфордского университета, посол США в России в 2012-14 годах и бывший спецпомощник президента Обамы по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол.

"Могу только догадываться (какова стратегия Трампа - УНИАН). Кажется, он прежде всего хочет получить мирное соглашение. Но не думаю, что ему интересно, будет ли оно успешным. Он просто хочет иметь возможность сказать: "Я предложил конец войны". Если она закончится, он будет рад. Если нет, просто скажет: "Что ж, я попытался, а это украинцы, или русские, не приняли". Это, мол, не его вина", - сказал Макфол.

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Также экс-посол прокомментировал заявления американской и российской сторон после переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, публичные и неформальные разговоры пока что касается только уступок с украинской стороны. В частности, делегаты РФ и США говорят, что это украинцы должны уступить России территорию, что это Украина не может быть членом НАТО. Что американские военные не будут частью миротворческих сил в Украине. Что Киев должен отдать половину прибыли от добычи полезных ископаемых. Что Украина должна провести президентские выборы еще до переговоров.

"Все это - уступки Путину. Я участвовал в переговорах с ним. Нельзя соглашаться на уступки в начале переговоров. Они возможны в процессе. Чего не хватает в стратегии Трампа - признаков того, что американская сторона пытается добиться уступок от Путина. Надеюсь, они сменят тактику. Подход, который мы пока видим, не приведет к длительному миру - вы просто отдаете Путину все, что он хочет. И он попросит больше", - сказал Макфол.

Экс-дипломат положительно оценивает, что Трамп пытается выступить посредником и положить конец этому варварскому вторжению РФ в Украину. Прямые контакты с российскими властями должны были бы быть частью этого.

"Поэтому я не против самого факта встречи с россиянами. Меня беспокоит, что эта команда на своих должностях всего несколько недель. Им не приходилось еще иметь дело с таким. Тогда как Сергей Лавров возглавляет МИД России более 20 лет. Я имел опыт переговоров с Лавровым и помощником Путина Ушаковым (советником Путина по вопросам внешней политики - УНИАН). Сейчас я вижу классическую тактику россиян. Они ничего не предлагают, требуют по максимуму и ждут, что другая сторона начнет это обсуждать внутри команды, потому что заинтересована в сделке. Но это не приведет к сделке, которая отвечала бы национальному интересу США. Так же это не приведет к хорошей сделке для Украины", - сказал он.

В то же время Макфол убежден, что нужно изменить подходы. Американская сторона должна понять, чего хочет достичь и что привело бы к действительно длительному миру, а не такому, который продлится какое-то время и только позволит Путину потом снова напасть.

Ситуация на фронте

Как рассказывал экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, ситуация на фронте в Украине далека от стабильной, она чрезвычайно сложная особенно в районе городов Торецк и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, кризисные последствия может иметь ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении в Харьковской области.

Напомним, 19 февраля в мониторинговом проекте DeepState сообщили, что российские войска захватили сразу два населенных пункта в Донецкой области - Дачное и Зеленовку. А 21 февраля оккупанты зашли в Новоочеретоватое.

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