По его словам, Россия будет оценивать, насколько западные страны поняли его предостережения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке предостерег мир от попыток "одержать победу над ядерной державой".

Как пишет AP, в своей речи глава МИД повторил кремлевскую пропаганду о том, что Запад якобы использует Украину как инструмент для стратегического поражения России и готовит Европу к участию в этой "самоубийственной авантюре".

"Я не собираюсь обсуждать бессмысленность и опасность самой идеи сражаться до победы с ядерной державой, которой является Россия", - завуалированно пригрозил министр.

Видео дня

В то же время во время пресс-конференции после выступления он подчеркнул, что независимо от того, получат ли ВСУ разрешение на применение оружия большой дальности, РФ будет оценивать, насколько западные страны поняли его предостережения.

Ядерные угрозы РФ

Как сообщал УНИАН, правитель РФ Владимир Путин снова перешел к угрозам, объявив об изменении своей доктрины ядерного сдерживания. Теперь Кремль может применить ядерное оружие по неядерному государству даже через запуск беспилотников.

Среди других пунктов - возможность применения ядерного оружия РФ в случае агрессии против Беларуси, а также создание критической угрозы российскому суверенитету при применении противником обычного неядерного оружия.

Военный эксперт Петр Черник раскрыл, в каком сейчас состоянии российское ядерное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: