Политик разозлился из-за призыва Европарламента разрешить Украине удары вглубь РФ.

В России пригрозили ракетным ударом по Страсбургу, если Украине разрешат бить западным оружием по территории РФ.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новость о том, что Европарламент призвал снять с Украины ограничения на удары по территории РФ.

"Если такое произойдет, Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. Государственная Дума настаивает на этом", - заявил Володин.

Более того, российский политик задал два публичных вопроса депутатам Европарламента. Его интересует, советовались ли они с избирателями перед голосованием за это решение и хотят ли европейцы, чтобы "война пришла в их дом".

"Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить уроки Второй мировой войны. Тогда в борьбе с фашизмом погибло 27 млн советских граждан. Именно наша страна освободила вас и всю Европу... Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, - самораспуститься. Для справки: до Страсбурга подростковое время ракеты "Сармат" - 3 минуты 20 секунд", - добавил Володин.

Что предшествовало

Сегодня Европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза снять имеющиеся ограничения, которые мешают Украине применять западные системы вооружений для поражения законных военных целей на территории России. Как сообщает сайт ЕП, соответствующую резолюцию поддержали 425 европейских депутатов, 63 воздержались и 131 выступили против.

В тексте резолюции сказано, что без отмены действующих ограничений, Украина полноценно не может реализовать свое право на самооборону и остается уязвимой перед нападениями на ее гражданское население и инфраструктуру.

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