Главарь россиян избегает демонстрации эмоций, а потом "бьет в спину", отметил эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин имеет "ахиллесову пяту", слабая черта главаря РФ - это отсутствие лидерских качеств.

Лидер россиян не побеждал конкурентов, поскольку у него их не было, он не создал себя сам, а его назначили, рассказал эксперт по невербальной коммуникации, политический психолог Валентин Ким изданию "Телеграф". "...У Путина никогда не было конкурентной борьбы. Он не способен на это, поэтому всегда формирует для себя максимально комфортное поле существования: никаких дебатов, негативно-эмоциональных выступлений или неудобных встреч с оппонентами", - сказал эксперт.

По словам психолога, диктатор всегда говорит спокойно и тихо, избегает демонстрации эмоций, а потом "бьет в спину". "...Слабой чертой Путина является отсутствие лидерских качеств…", - утверждает он.

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Валентин Ким говорил, что главарь РФ самостоятельно не выстраивал свою карьеру, поэтому на его личность сильно повлияло обретение неограниченной власти, он "начал терять рассудок от собственных возможностей".

Летом 2022 года российский социолог Игорь Эйдман предупредил, что диктатор "поехал", ему наплевать на мнение лидеров западных государств и международных организаций, а граждан России просто некому защитить от репрессий путинского режима.

Сколько Путин у власти - что нужно знать

Нынешний диктатор "дорвался" до власти 31 декабря 1999 года. Тогда первый президент РФ Борис Ельцин во время новогоднего обращения сказал, что идет в отставку, а обязанности главы страны будет исполнять тогдашний премьер Путин.

Через три месяца в России прошли президентские выборы, на которых лидерство заполучил Путин. С тех пор он находится при власти в стране, хотя и менял свою роль - некоторое время был премьером.

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