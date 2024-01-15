Параноидальные настроения главаря РФ обострились во время пандемии COVID-19, считает эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин в одиночку не строил свою карьеру, поэтому на него очень сильно повлияло обретение неограниченной власти.

Главарь россиян не добился поста президента естественным путем, и он "начал терять рассудок от собственных возможностей", рассказал эксперт по невербальной коммуникации, политический психолог Валентин Ким "Телеграфу". "Это стало очень серьезным толчком для внутренних изменений Путина, ведь такой удар мало кто может выдержать", - сказал эксперт.

По словам собеседника, знаковыми в политической карьере Путина были еще несколько моментов. "Это отказ Запада в выделении России геополитического влияния, реакцией на что стала Мюнхенская речь Путина 2007 года. Тогда он очень резко переориентировался, пересмотрел свою роль в истории РФ и мира в целом, и фактически объявил Западу войну", - отметил психолог.

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По его мнению, также параноидальные настроения диктатора обострились во время пандемии коронавируса COVID-19 . "Все мы помним... до какого абсурда доходило окружение, чтобы не подвергать его риску. Кстати, карантин перед встречей с главой Кремля практикуют до сих пор, а альтернативой все еще может выступать тот самый бесконечный стол, разделяющий диктатора и его гостя", - добавил Ким.

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В апреле прошлого года Ростислав Мурзагулов - российский активист и журналист, политтехнолог, ранее работавший на Кремль, говорил, что Владимир Путин долгое время ничего не употреблял и не пил. По его мнению, диктатор получал удовольствие от всевластия.

Ранее российский социолог Игорь Эйдман предупреждал, что главарь РФ "уехал", и ему наплевать на мнение международных организаций и лидеров западных государств, а россиян просто некому защитить от репрессий.

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