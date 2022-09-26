Ранее он лично вербовал в ЧВК заключенных.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", рассказал, как была создана ЧВК "Вагнера", воевавшая в Украине, Сирии и Судане.

Его заявление опубликовано пресс-службой связанной с ним компании "Конкорд".

Пригожин, ранее судившийся со СМИ, утверждающими о его причастности к частной военной компании, в течение последнего времени перестал скрывать свою связь с ней. На вопрос журналистов о том, почему это произошло, Пригожин рассказал о создании ЧВК.

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Он объяснил, как помогал России развязать кровавую войну в Украине 8 лет назад, собирая группу "защитников русских" на Донбассе.

"Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер", – говорит Пригожин.

Он признал, что "вагнеровцы" принимали участие в войне против Украине, захватывая объекты в Донецкой и Луганской области, а также "защищали" людей в Сирии и других арабских странах.

Пригожин называет участников незаконного формирования "героями", которые "защищают обездоленных" и "одной из опор" России.

"Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту, и матчи надо выигрывать на поле противника", – говорит Пригожин.

ЧВК "Вагнера" в войне против Украины

ЧВК "Вагнера" (с 2022 года упоминается также под названием "Лига"), комплектуемое наемниками вооруженное формирование, было создано в 2014 году для участия в вооруженных конфликтах без привлечения регулярных войск.

"Вагнеровцы" участвовали в боевых действиях, в частности, на востоке Украины, с 2014 года. Также Россия привлекла их во время полномасштабной войны, развязанной в 2022 году.

В 2017 году Служба безопасности Украины сообщила результаты своего расследования, согласно которому первая информация о боевиках Вагнера появилась 29 мая 2014 года. Они участвовали в боях за Луганский аэропорт, и в битве за Дебальцево. Также СБУ подозревает двух наемников в сбитии Ил-76 под Луганском 14 июня 2014 года.

В марте 2022 года члены группировки начали участвовать в российском вторжении в Украину. Как отмечает британская разведка, ЧВК действовала в координации с российскими военными и несла ответственность за определенные участки фронта. Ранее группа не привлекалась Россией для открытой военной деятельности.

Одной из их задач были диверсии, теракты и убийства высшего руководства Украины, в частности, сообщали о подготовке убийства президента Владимира Зеленского. Также, как сообщала украинская разведка, "вагнеровцы" причастны к минированию Запорожской АЭС.

По данным Министерства обороны Великобритании, ЧВК "Вагнер" понесла большие потери в полномасштабной войне, и снизила требования для тех, кто стал наемником. Отмечали также, что ЧВК компенсирует "вагнеровцами" острую нехватку пехоты.

В сентябре появилось видео, как куратор ЧВК Пригожин агитирует присоединяться к ней осужденных российской колонии строгого режима. О личном участии Пригожина в вербовке осужденных ранее сообщалось с июля. Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к критикам его действий со словами, что в войне будут участвовать "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".

Сам Пригожин разыскивается ФБР из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году, как куратор "фабрики троллей". Также находится под санкциями ЕС из-за его роли в подрыве территориальной целостности Украины.

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