Наемники заявили, что находятся под Бахмутом, но снарядов для боев у них нет.

Наемники частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову. Боевики заявили, что у них нет снарядов.

Видеообращение "вагнеровцев" к Герасимову появилось в сети. Его героями стали двое наемников. Сейчас они якобы находятся под Бахмутом Донецкой области.

Во время видеообращения "вагнеровцы" назвали Герасимова "п*даром" и "чертом". По словам боевиков, у них нет снарядов для борьбы с украинскими воинами. Из-за этого ВСУ удачно "минусуют" оккупантов.

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"П*дар и черт еб*ный, нам нечем воевать. У нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, не помогаем. Мы хотим розъ*бать всех. Мы здесь под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам наконец-то. Назвать тебя нечем, кроме одного слова - п*дар", - заявили "вагнеровцы".

"Вагнер" штурмует крепость Бахмут

Уже несколько месяцев подряд продолжаются бессмысленные штурмы окрестностей Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области. Город штурмуют "вагнеровцы", Евгений Пригожин бросает в бой завербованных зэков.

Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина. "Повар Путина" пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами, а еще – заручиться поддержкой среди ультраправой аудитории.

Впрочем, ЧВК несет колоссальные потери. По данным ISW, темп продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлился в последние дни из-за потерь "Вагнера", хотя размышлять, достигло ли кульминации наступление, пока рано.

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