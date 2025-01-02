В министерстве обещают, что подача заявок на немецкие визы в электронном формате станет доступной в первом квартале 2025 года.

Германия ввела сервис, благодаря которому украинцы смогут подать заявку на получение визы в эту страну в электронном виде. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что заявку онлайн можно подать в электронном виде на визы в 28 категориях.

"В эти времена, как одна из крупнейших экономик и современная иммиграционная страна, мы нуждаемся в современной национальной визовой процедуре - современной, цифровой, безопасной. Именно этим и занимается международный портал, который теперь включает и объединяет в цифровом виде все 167 визовых центров по всему миру", - отметила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Видео дня

Однако, как убедился корреспондент издания, при выборе некоторых стран появляется сообщение, что "онлайн-заявка недоступна". В частности, это касается России, Украины, Казахстана, Грузии и Таджикистана.

"В министерстве обещают, что подача заявок на немецкие визы в электронном формате станет доступной для жителей России, Украины, Казахстана, Грузии и Таджикистана в первом квартале 2025 года", - пишет издание.

В МИД Германии сообщили, что к новому онлайн-порталу действительно подключены уже все 167 визовых учреждений ФРГ за рубежом. Однако их "техническое подключение сопровождается перестройкой рабочих процессов под новый онлайн-формат".

"К этому относится, например, отмена существующих списков ожидания. Тем, кто уже зарегистрировался, конечно, запись на подачу заявки будет предоставлена в первую очередь. Отмену списков ожидания в большинство визовых учреждений удалось провести параллельно с запуском нового онлайн-формата. Некоторые же визовые учреждения предоставляют сейчас приоритет тому, чтобы отменить списки ожидания, прежде чем разрешить подачу заявлений через международный онлайн-портал", - рассказали в ведомстве.

Отношения Украины и Германии - последние новости

Как сообщал УНИАН, большинство граждан Германии поддержали идею миротворческой миссии в Украине. При этом значительно меньше немцев поддерживают участие немецких военных в такой миссии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что во время встреч в Брюсселе обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии. По его словам, продолжаются консультации и в этом помогает президент Франции Эммануэль Макрон.

Вас также могут заинтересовать новости: