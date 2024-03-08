Дипломат прибыл в Киев, чтобы "продолжить второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса".

В министерстве иностранных дел Китая назвали визит специального представителя по делам Евразии Ли Хуэйя в Киев "дружественным и откровенным".

Как отмечает пресс-служба МИД КНР, Ли Хуэй прибыл в Киев днем 7 марта, чтобы "продолжить второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса".

В Киеве он провел "откровенные и дружеские переговоры" по вопросам отношений Украины и Китая с главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Также присутствовали посол КНР в Киеве Фань Сяньжун, посол Украины в Китае Павел Рябикин, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук и другие чиновники. Вечером того же дня дипломат покинул Киев на поезде.

Война в Украине - Китай отправил посланника в Украину

МИД КНР недавно заявил, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Китай направил высокопоставленного дипломата в Киев для поиска путей политического урегулирования войны РФ против Украины - однако в самом Пекине, похоже, на украинских дипломатов не обращают никакого внимания, пишет Bloomberg.

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