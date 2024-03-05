Посол Украины Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу прошлым летом.

Китай направил высокопоставленного дипломата в Киев для поиска путей политического урегулирования войны РФ против Украины - однако в самом Пекине, похоже, на украинских дипломатов не обращают никакого внимания, пишет Bloomberg.

Спецпосланник Китая по евразийским делам Ли Хуэй начал свою дипломатическую миссию по урегулированию конфликта, в ходе которой он посетит Россию, Польшу, Украину, Германию, Францию и Бельгию. Тем не менее, деятельность Пекина за рубежом "сильно контрастирует с его действиями внутри страны", отмечает издание.

Посол Украины Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу прошлым летом, несмотря на то что направил запросы почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. При этом посол России Игорь Моргулов характеризует российско-китайские отношения как "очень плодотворные": за прошедший год его посольство организовало 27 визитов российских официальных лиц в Китай, включая главу государства.

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По словам самого Пекина, "каналы связи между Китаем и Украиной работают беспрепятственно". Посольство Украины в Пекине, в свою очередь, никак не ответило на письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Война в Украине - позиция Китая

Переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Об этом по результатам переговоров специального представителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина в Москве сообщило МИД КНР, информирует The Guardian.

Издание отмечает, что это был первый этап европейского турне китайского дипломата, во время которого Хуэй также посетит Брюссель, Польшу, Германию и Францию.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что Китай готов "продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и достигать консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине".

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