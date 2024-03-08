Китай пытается показать себя как независимого посредника в гипотетическом переговорном процессе.

Россия использует призывы Китая к мирным переговорам между страной-агрессором и Украиной, чтобы заставить Запад пойти на уступки.

Как сообщает Институт изучения войны, 7 марта министр иностранных дел КНР Ван И повторил призыв к переговорам и заверил, что Пекин "сохраняет объективную и беспристрастную позицию" относительно войны в Украине.

"Китай в очередной раз прибегнул к риторике, которая призвана показать себя, как независимого посредника в гипотетическом переговорном процессе. А Россия продолжает использовать такие призывы для продвижения привычных информационных операций, направленных на то, чтобы побудить Запад пойти на уступки", - пояснили аналитики.

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В ISW напомнили, как 2 марта заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и спецпредставитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй встретились в Москве, чтобы обсудить желание КНР способствовать переговорам.

"Галузин и Ли отметили, что "невозможно" обсуждать урегулирование в Украине без участия России и без учета интересов Москвы в сфере безопасности", утверждений, которые Кремль регулярно использует, чтобы возложить ответственность за переговоры на Запад", - добавили эксперты.

Как считают в Институте изучения войны, Китай публично не объяснял детали своего мирного плана из 12 пунктов, который он обнародовал в начале 2023 года. Поэтому российские власти продолжат поддерживать призывы Пекина к переговорам, чтобы продвигать информационные операции Кремля по этому вопросу.

Война в Украине - позиция Китая

МИД КНР недавно заявил, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Китай направил высокопоставленного дипломата в Киев для поиска путей политического урегулирования войны РФ против Украины - однако в самом Пекине, похоже, на украинских дипломатов не обращают никакого внимания, пишет Bloomberg.

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