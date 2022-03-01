Европолитик приветствует решение Международного уголовного суда начать расследование российского вторжения в Украину.

Вице-президент Европейской комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что военные преступления президента РФ Владимира Путина в Украине должны быть наказаны.

Об этом Боррель сообщил в микроблоге Twitter.

"Я приветствую решение Международного уголовного суда открыть расследование вторжения Путина в Украину и жестокую атаку на украинский народ. Любые военные преступления и преступления против человечества, совершенные в Украине, должны быть наказаны", - подчеркнул Боррель.

Как сообщал УНИАН, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что Суд начнет расследование российского вторжения в Украину. Суд будет собирать и изучать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы. Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

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