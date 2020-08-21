Байден согласился бороться с Трампом за кресло президента США
07:41, 21 августа 2020Мир
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Демократическая партия США выдвинула Байдена кандидатом в президенты 19 августа.
Джо Байден / REUTERS
Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Об этом он написал в Twitter.
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«Я с большой честью и смирением согласен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки», - говорится в сообщении.
Вдогонку официальному заявлению Байден обвинил Трампа в том, что тот «не выполнил свой главный долг перед нацией - не смог защитить США».
Баллотирования Байдена: что известно
- Демократическая партия США выдвинула Байдена в кандидаты в президенты 19 августа. Байден встретил свой новый статус вместе со своей женой и внуками в школьной библиотеке штата Делавэр.
- Это третья попытка Байдена стать хозяином Белого дома после двух провальных в 1988 и 2008 годах.
- На следующей неделе состоится съезд Республиканской партии США, также в значительной степени виртуальный, где официально будет подтверждено выдвижения кандидатом в президенты Дональда Трампа.
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