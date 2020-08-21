Байден согласился бороться с Трампом за кресло президента США

Демократическая партия США выдвинула Байдена кандидатом в президенты 19 августа.

Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Об этом он написал в Twitter.

Читайте также"Мы Следите за этим": Трамп отреагировал на отравление Навального

«Я с большой честью и смирением согласен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки», - говорится в сообщении.

Вдогонку официальному заявлению Байден обвинил Трампа в том, что тот «не выполнил свой главный долг перед нацией - не смог защитить США».

Баллотирования Байдена: что известно

Демократическая партия США выдвинула Байдена в кандидаты в президенты 19 августа. Байден встретил свой новый статус вместе со своей женой и внуками в школьной библиотеке штата Делавэр.

Это третья попытка Байдена стать хозяином Белого дома после двух провальных в 1988 и 2008 годах.

На следующей неделе состоится съезд Республиканской партии США, также в значительной степени виртуальный, где официально будет подтверждено выдвижения кандидатом в президенты Дональда Трампа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Яна Ставская