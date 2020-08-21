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Байден согласился бороться с Трампом за кресло президента США

07:41, 21 августа 2020
Мир
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Джо Байден / REUTERS

Об этом он написал в Twitter.

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«Я с большой честью и смирением согласен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки», - говорится в сообщении.

Вдогонку официальному заявлению Байден обвинил Трампа в том, что тот «не выполнил свой главный долг перед нацией - не смог защитить США».

Баллотирования Байдена: что известно

  • Демократическая партия США выдвинула Байдена в кандидаты в президенты 19 августа. Байден встретил свой новый статус вместе со своей женой и внуками в школьной библиотеке штата Делавэр.
  • Это третья попытка Байдена стать хозяином Белого дома после двух провальных в 1988 и 2008 годах.
  • На следующей неделе состоится съезд Республиканской партии США, также в значительной степени виртуальный, где официально будет подтверждено выдвижения кандидатом в президенты Дональда Трампа.

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Перевод: Яна Ставская

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