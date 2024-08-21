В стране отметили, что будут дальше уделять значительное внимание защите своей национальной безопасности.

Правительство Венгрии с опозданием ответило Европейской комиссии на просьбу объяснить решение об упрощении въезда в страну для россиян и белорусов. Об этом сообщил министр по делам ЕС правительства Венгрии Янош Бока, опубликовав письмо на имя еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

В письме говорится о том, что Венгрия будет применять "такую же миграционную и безопасностную проверку для заявлений" россиян и белорусов на предоставление им так называемой Национальной карты, "как и в случае с другими разрешениями на проживание".

"Национальная карта будет выдаваться согласно соответствующей нормативной базе ЕС и с надлежащим учетом возможных рисков, связанных с безопасностью. В этом смысле венгерское законодательство и практика, против которых Комиссия до сих пор не возражала, не изменились", - отмечается в письме. Видео дня

В Венгрии подчеркнули, что и дальше будут уделять значительное внимание "защите своей национальной безопасности и безопасности Шенгенской зоны в целом".

Упрощение Венгрией выдачи виз для россиян и белорусов - что известно

В конце июля СМИ сообщили, что Венгрия разрешила гражданам России и Беларуси въезжать в ЕС без проверок. По словам журналистов, венгерский премьер Виктор Орбан становится угрозой для безопасности, поскольку среди иностранцев, прибывших на территорию ЕС, могут быть российские шпионы и террористы.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что такое решение не представляет никакого риска для безопасности с точки зрения Шенгенской зоны.

"Правда заключается в том, что включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку эти лица все равно должны пройти комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии. Все заявления североевропейских и балтийских коллег, которые ослеплены провойськовостью, являются обычной ложью", - подчеркнул венгерский дипломат.

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