Пока неизвестно, скольких украинцев может коснуться такой закон.

В Венгрии начал действовать новый закон, из-за которого тысячи украинских беженцев могут оказаться на улице или вернуться в Украину, пишет BBC.

Постановление ограничивает государственную поддержку граждан Украины и будет действовать только для тех людей, которые приехали из областей, пострадавших в результате боевых действий.

"Тринадцать областей Украины попали в список, который ежемесячно будет обновляться венгерским правительством. Неизвестно, скольких из 31 000 украинцев, которые нашли убежище в Венгрии, коснется новый закон", - отметили в издании. Видео дня

По словам правозащитников, наиболее уязвимыми являются представители ромского этнического меньшинства из Закарпатской области, которые до сих пор живут в приютах. Теперь такие места намерены закрыть.

В BBC объяснили, что их положение осложняется тем, что многие из них имеют двойное украинско-венгерское гражданство, поэтому это лишает их права на убежище в других странах ЕС.

"Согласно новому закону, только украинцы, чей последний официальный адрес в Украине был на территории, "непосредственно затронутой военными действиями", имеют право на государственную поддержку, которая включает бесплатное жилье и базовую ежемесячную денежную помощь. Правительственное постановление №134 вносит изменения в законодательство, которое действовало до 2022 года и до начала полномасштабного российского вторжения в Украину", - подчеркнули в материале.

Украинские беженцы в мире - последние новости

Ранее издание "Немецкая волна" рассказало, что подавляющее большинство украинских врачей-беженцев пока не могут трудоустроиться в Германии из-за бюрократических процессов. Журналисты объяснили, что время ожидания от подачи заявки до получения лицензии может занять от 15 месяцев до 3 лет.

В свою очередь в июле польские власти предупредили о возможном наплыве украинских беженцев после того, как российские оккупанты усилили атаки на энергетические объекты.

"У нас есть очень четкие сигналы о том, что из-за российской агрессии осенью и зимой может быть большой приток беженцев", - отметил Дариуш Марчинский, директор департамента МВД по защите гражданского населения и управления чрезвычайными ситуациями.

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