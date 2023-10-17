Франция находится в повышенной готовности к возможным нападениям после убийства школьного учителя чеченцем-исламистов.

Версальский дворец, одну из самых посещаемых туристических достопримечательностей Франции, эвакуировали из соображений безопасности.

Это второй раз за четыре дня, когда дворец пришлось закрыть, поскольку Франция находится в состоянии повышенной готовности к возможным нападениям после убийства школьного учителя, пишет Independent.

"По соображениям безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и закрывает свои двери сегодня, во вторник, 17 октября. Благодарим вас за понимание", - сообщили в администрации дворца, не озвучив никаких других подробностей.

Видео дня

По данным полиции, дворец, а также Лувр в Париже, эвакуировали посетителей и персонал в субботу, 14 октября, после получения угроз о взрыве.

Террористическая угроза во Франции

Как сообщал УНИАН, Франция усилила уровень террористической угрозы после нападения на школу в северном городе Аррас в прошлую пятницу, совершенного, как подозревается, исламским экстремистом. Как выяснили журналисты, нападавшим является 20-летний человек чеченского происхождения, он родился в России.

После этого случая власти задействовали французскую армию в патрулировании городов. Глава МВД отметил, что после нападения ХАМАС на Израиль, во Франции задержали 12 человек возле школ или религиозных учреждений - некоторые задержанные были вооружены и готовились действовать.

Вас также могут заинтересовать новости: