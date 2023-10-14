По приказу Макрона, планируют задействовать несколько тысяч военных.

Французскую армию задействовали в патрулировании городов. Такое решение приняли власти страны после смертельного нападения исламиста на школу, сообщает Apnews.

Как пояснили в Офисе президента Франции, власти планируют задействовать до 7000 солдат для усиления безопасности по всей стране. Эти силы должны вывести на улицы не позднее вечера понедельника. Об отмене повышенных мер безопасности будет сообщено отдельно.

Нападение чеченца-исламиста на школу в городке Аррас, которое произошло накануне, французские спецслужбы связывают с событиями на Ближнем Востоке. По словам министра внутренних дел Франции Джеральда Дарманина, подозреваемый во вчерашнем нападении находился под наблюдением правоохранителей с лета – как раз по подозрению в исламской радикализации. В четверг его даже задержали на допрос, основанный на мониторинге его телефонных звонков в последние дни, но следователи не обнаружили никаких признаков того, что он готовил нападение, и отпустили. После этого он напал на лицей.

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Министр также отметил, что после нападения ХАМАС на Израиль во Франции задержали 12 человек возле школ или религиозных учреждений – некоторые задержанные были вооружены и готовились действовать.

Нападение на школу во Франции

Как писал УНИАН, в пятницу днем во французском городе Аррас мужчина напал с ножом на работников лицея. В результате атаки погиб учитель, еще два человека госпитализированы. Нападавшего задержала полиция. По данным СМИ, его брата арестовали возле другого лицея.

Журналисты выяснили, что нападавшим является 20-летний молодой человек чеченского происхождения, он родился в России. Во Франции он зарегистрирован как террорист "s".

В результате нападения погибла учительница литературы. Профессор и охранник находятся в операционной в критическом состоянии. Один из них получил ранение в грудь и живот, второй - в сонную артерию.

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