Услышать украинский в Версале можно будет после карантина, когда дворец будет доступен для посетителей.

В Версальском дворце, бывшей резиденции французских королей и одном из самых популярных туристических мест мира, заработал украиноязычный аудиогид.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантинных ограничений все желающие посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке. Это уже наш четырнадцатый украиноязычный аудиогид, и до конца года мы планируем запуск еще по меньшей мере семи аудиогидов", – сообщила первая леди Елена Зеленская.

Она лично приняла участие в запуске аудиогида на украинском. Над аудиогидом работали переводчица Ирина Дмитришин и актеры дубляжа Юрий Сосков и Марина Локтионова.

Украиноязычные аудиогиды в мире: что нужно знать

В рамках проекта по внедрению украиноязычных аудиогидов в самых известных музеях мира на украинском уже говорят Колизей в Риме, Национальный музей в Варшаве, Венский музей истории искусств, художественная галерея Альбертина и другие.

Планируется расширить список украиноязычных аудиогидов, запустив их в лондонском Тауэре, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста – Яд Вашеме, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

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Автор: Олег Давыгора