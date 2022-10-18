ВР призывает государства-члены ООН и международные организации обеспечить беспристрастное расследование международных преступлений, совершенных на ее территории.

Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осудила совершение геноцида чеченского народа.

За принятие постановления "О заявлении Верховной Рады Украины о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждения совершение геноцида чеченского народа" (регистрационный номер 8132) проголосовали 287 народных депутатов.

В заявлении сказано, что ВР осуждает международные преступления, совершенные РФ во время Первой (1994-1996) и второй (1999-2009) войн против Чеченской Республики Ичкерия, политику геноцида чеченского народа, подражая преступным действиям царского режима 1817-1864 годов и советской власти 1944 года.

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ВР призывает государства-члены ООН и международные организации обеспечить независимое и беспристрастное расследование международных преступлений, совершенных на территории временно окованной Чеченской Республики Ичкерия и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

Оккупация Ичкерии – что известно

Россия оккупировала Ичкерию (Чеченскую республику, ЧРИ) в 2000 году после военного вторжения. В настоящее время территория "включена" в состав России.

Провозглашение суверенитета ЧРИ стало поводом для затяжного военного конфликта, основные баталии которого пришлись на первую и вторую Чеченские войны между российскими властями и повстанцами, постепенно вызвавшие рост напряженности и военные конфликты на всем Северном Кавказе.

Российские власти называют чеченских политиков, борющихся за независимость республики, "террористами".

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