Также в стране прокомментировали вопрос вступления Украины в ЕС.

Венгрия не поддержит выводы Европейского Союза по Украине, поскольку это "противоречит венгерской позиции и национальным интересам" страны. Об этом заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.

По его словам, Венгрия не может поддержать такое решение из-за того, что оно содержит перечень стратегических пунктов и призывает к дальнейшему ускорению процесса вступления Украины в ЕС.

Бока также отметил, что Европейский Союз вряд ли сможет достичь консенсуса среди всех членов, поэтому, скорее всего, "повторится сценарий 6 марта" (речь идет о ситуации, когда Венгрия не согласовала декларацию в поддержку Украины на саммите ЕС - УНИАН).

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Кроме того, политик прокомментировал вопрос вступления Украины в ЕС. Он добавил, что будущее процесса расширения союза "в руках венгерских граждан".

"Они будут иметь возможность выразить свою позицию во время национальных консультаций, инициированных венгерским правительством. Мы ждем результатов до лета", - сказал Бока.

Позиция Венгрии по Украине - последние новости

Ранее издание Politico писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен "решить судьбу" Украины в ЕС с помощью опроса внутри страны. По его словам, венгры уже скоро во время опроса смогут высказать свое мнение о том, хотят ли они того, чтобы Украина вступила в Европейский Союз.

Также сообщалось, что Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Москвой по Украине. По информации СМИ, свое требование Орбан изложил в письме на имя председателя Совета ЕС Антониу Кошти.

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