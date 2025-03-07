Премьер-министр Венгрии сообщил об этом сразу же после саммита в Брюсселе.

Венгры уже скоро в ходе опроса смогут высказать свое мнение о том, хотят ли они того, чтобы Украина вступила в Европейский Союз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом голосование будет носить консультативный характер, но его результаты, скорее всего, окажутся неблагоприятными для Украины, пишет Politico.

Орбан сказал об этом после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе

"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для сбора мнения народа, поэтому мы воспользуемся ей и сейчас", — сказал он. Сообщается, что правительство Орбана провело более десятка таких опросов по самым разным вопросам, от миграции до прав ЛГБТК+, с 2010 года.

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Всем гражданам Венгрии, достигшим избирательного возраста, по почте рассылаются письма с вопросами и вариантами ответов, зачастую в виде простого "да" или "нет". Однако, как отмечают венгерские СМИ, формулировки вопросов часто носят предвзятый характер, а результаты в подавляющем большинстве случаев совпадают с позицией правительства.

Стоит также отметить, что Венгрия оказалась единственной страной на саммите, отказавшейся поддержать совместное заявление в пользу поставок оружия Украине.

Другие новости про Виктора Орбана

Ранее УНИАН сообщал, что Европа готовится решить проблему с премьер-министром Венгрии. Чиновники ищут способы обойти блокировку со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Рассматривается как формирование партнерств между желающими странами, так и инициативы, не требующие единодушного одобрения.

Кроме того, Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Москвой по Украине. Политик выступил против попыток найти какой-либо консенсус по Украине среди 27 стран-членов блока.

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