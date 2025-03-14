Евросоюзу пришлось пойти на уступки, чтобы продлить срок действия санкций.

Венгрия сняла вето и согласилась на продление санкций Евросоюза против России до сентября 2025 года, настояв на снятии ограничений с нескольких россиян. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на европейских дипломатов.

В обмен на продление санкций в отношении более 2400 физических и юридических лиц Будапешт настаивал снять ограничения с восьми человек. В то же время, Люксембург призывал исключить из списка магната Михаила Фридмана, однако на такой шаг Евросоюз не пошел. В итоге, санкции были сняты с четырех лиц.

В частности, из-под их действия вывели олигарха Вячеслава Моше Кантора, сестры миллиардера Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой, министра спорта РФ Михаила Дегтярева и российского бизнесмена Владимира Рашевского. Последнего вывели из-под действия ограничений, поскольку его попадание в "черный список" якобы было "слабо юридически обосновано".

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По данным издания, также санкции были отменены в отношении трех человек, которые считаются умершими.

"Я думаю, что они (венгры - УНИАН) пришли в себя. Они поняли, что вставать на сторону Путина - не лучший вариант", - сказал европейский дипломат, чье имя не раскрывается.

Санкции против РФ

Как писал УНИАН, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подтвердила, что антироссийские санкции продлены. Это произошло утром, 14 марта, практически в последний момент, поскольку срок санкционного режима должен был истечь к полуночи 15 марта.

Венгрия блокировала продление индивидуальных санкций ЕС против России несколько раз. В связи с этим обсуждалась возможность лишения страны права голоса.

В то же время Великобритания ввела крупнейший за три года пакет санкций против РФ. Ограничения были направлены на средства, которые идут на "военную машину" России.

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