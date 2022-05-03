В посольстве Венгрии в Украине заявили, что возмущены заявлениями Алексея Данилова и назвали его слова "лживой клеветой".

Венгрия отрицает, что Россия ее предупреждала о планах напасть на Украину и назвала заявления секретаря СНБО Алексея Данилова "фейковыми новостями".

Об этом заявил госсекретарь по международным коммуникациям и отношениям офиса премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и выдумывание лжи не изменит нашу позицию", - написал Ковач в Twitter.

В свою очередь, в посольстве Венгрии в Украине заявили, что возмущены заявлениями Алексея Данилова и назвали его слова "лживой клеветой".

"Эти утверждения о Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны. Мы решительно отвергаем и осуждаем лживую клевету, прозвучавшую против Венгрии. Мы также призываем господина Данилова отозвать свои заявления", - сказано в сообщении.

Венгерское посольство также ожидает от украинских властей объяснений, как они видят дальнейшие взаимоотношения двух государств.

"Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом о Венгрии, являющейся членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете произнесенного", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, накануне секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о подготовке нападения на Украину.

"Венгрия открыто заявляет о своем сотрудничестве с Российской Федерацией. Более того, она была заранее предупреждена Путиным о том, что будут нападения на нашу страну. Вы видели ее позицию", - заявил Данилов.

По его словам, у Венгрии были планы на часть территории Украины.

В свою очередь, Папа Римский Франциск заявил, что в разговоре с ним премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Россия планирует закончить войну в Украине до 9 мая. "Орбан, когда я с ним встретился, он сказал мне, что у россиян есть план, что 9 мая все закончится. Я надеюсь, что это так...", - сказал понтифик.

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