По его словам, Путин предупредил об этом Будапешт.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о подготовке нападения на Украину.

Об этом он сказал в эфире телемарафона #UAразом.

"Венгрия открыто заявляет о своем сотрудничестве с Российской Федерацией. Более того, она была заранее предупреждена Путиным о том, что будут нападения на нашу страну. Вы видели ее позицию", - заявил Данилов.

По его словам, у Венгрии имелись планы на часть территории Украины.

"Она почему-то считала, что сможет забрать свою часть территории. Этого не будет никогда. Ну увидим, какие последствия после этой войны будут для этой страны", - подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что в Венгрии снова угрожают заблокировать нефтяное эмбарго в отношении РФ.

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