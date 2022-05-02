Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о подготовке нападения на Украину.
Об этом он сказал в эфире телемарафона #UAразом.
"Венгрия открыто заявляет о своем сотрудничестве с Российской Федерацией. Более того, она была заранее предупреждена Путиным о том, что будут нападения на нашу страну. Вы видели ее позицию", - заявил Данилов.
По его словам, у Венгрии имелись планы на часть территории Украины.
"Она почему-то считала, что сможет забрать свою часть территории. Этого не будет никогда. Ну увидим, какие последствия после этой войны будут для этой страны", - подчеркнул секретарь СНБО.
Ранее сообщалось, что в Венгрии снова угрожают заблокировать нефтяное эмбарго в отношении РФ.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Пещерный антисемитизм": в Украине отреагировали на заявления Лаврова о "еврейской крови" Гитлера
- "Они - армия нашего государства": Зеленский ответил на обвинения Греции из-за "Азова"
- Зеленский оценил риск применения ядерного оружия Россией (видео)