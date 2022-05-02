Правительство Орбана согласно платить за газ в рублях.

Будапешт снова пригрозил наложить вето на ограничение импорта российских энергоносителей. Венгерское правительство готово платить Москве за газ и нефть в рублях.

Об этом пишет Bloomberg.

"Мы четко дали понять, что никогда не поддержим расширение санкций Европейского Союза против России на энергетику", - заявил венгерский министр Гергель Гуляш.

Будапешт выступает против европейских ограничений в отношении сырой нефти и газа из России.

"Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии", – считает политик.

Стоит отметить, что правительство Орбана согласно платить за российский газ в рублях.

Как ранее сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией. По словам немецкого канцлера, никто не может знать, что на уме у российского диктатора Путина.

В конце марта президент РФ Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн предостерегла компании от требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

"Газпром" с 27 апреля полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) из-за отказа переходить на оплату в рублях.

В то же время экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья упал на 26,9% — до 50,1 млрд кубов.

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