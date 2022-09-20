Премьер-министр Британии указала на успехи ВСУ на фронте.

Великобритания в 2023 году выделит не менее 2,63 миллиарда долларов на военную помощь Украине.

Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщила на Генассамблее ООН премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, в следующем году сумма будет равна или превысит ту, что страна выделила в 2022 году (2,3 миллиарда фунтов стерлингов).

Видео дня

Как пишет Sky News, во время своей первой зарубежной поездки в качестве премьер-министра Трасс укажет на успех ВСУ на фронте, как на доказательство того, на что способен украинский народ при поддержке стран-партнеров.

Отмечается, что в последние недели украинская армия отвоевала участки оккупированной территории на востоке страны, вынудив российские войска отступить.

Ранее сообщалось, что Украина продвинулась в переговорах с США о предоставлении F-16 и систем ПВО Patriot.

Скорее всего, Украина получит F-16 только через два-три года после принятия соответствующего решения о поставке.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина нуждается в истребителях F-15 и F-16. В Воздушных силах ВСУ при этом отметили, что вместе с такими самолетами Украине понадобятся и обученные пилоты.

Вас также могут заинтересовать новости: