Сейчас обсуждение находится на ранней стадии в Минобороны США.

Украина достигла значительного прогресса в переговорах с США о поставках самолетов F-16, систем ПВО Patriot и БПЛА Gray Eagle.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Украина перестала публично требовать у США это вооружение.

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"За кулисами не прекращается поиск оружия, которое могло бы переломить ход войны. В последние недели произошел переход от громких призывов к поставкам систем противовоздушной обороны и истребителей в тихие переговоров", - добавили источники.

По словам собеседников, обсуждение вопроса о Patriot сейчас находится на ранней стадии в Минобороны США, однако окончательное решение будет принимать президент страны Джо Байден.

"Но тот факт, что официальные лица говорят о такой возможности, является серьезным сдвигом по сравнению с весной этого года, когда они отвергли эту идею", - поясняет издание.

Одним из препятствий для положительного решения по Patriot является относительная нехватка этих систем ПВО, ведь они задействованы в странах-союзниках США в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

Однако Пентагон заключил контракт на $182 млн с Raytheon Technologies на производство передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS. Первые две системы должны поставить в течение следующих двух месяцев.

"Если план будет реализован, вполне вероятно, что США подпишут контракт с Raytheon на создание дополнительных систем для Киева, вместо того, чтобы передавать батареи Patriot из запасов США", - убеждены источники.

Как писал УНИАН, 8 сентября президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 675 миллионов долларов.

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