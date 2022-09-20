Ранее сообщалось, что Украина продвинулась в переговорах с США о предоставлении самолетов.

Скорее всего, Украина получит американские истребители F-16 только через два-три года после принятия соответствующего решения о поставке.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.

"Если такое решение будет утверждено, из-за обучения и вопросов логистики это займет некоторое время", – сказал он. Видео дня

Генерал добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина смогла сохранить до 80% своей авиации.

Также Ходжес отметил, что боевые действия в Украине могут продолжаться годы, а не месяцы, потому страны Запада начинают думать о войне РФ против Украины в долгосрочной перспективе, соответственно планируя военную помощь.

Ранее сообщалось, что Украина продвинулась в переговорах с США о предоставлении F-16 и систем ПВО Patriot.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина нуждается в истребителях F-15 и F-16. В Воздушных силах ВСУ при этом отметили, что вместе с такими самолетами Украине понадобятся и обученные пилоты.

Для эффективного контрнаступления украинским защитникам нужны дальнобойные ракеты ATACMS, больше реактивных систем HIMARS, MLRS, танки и авиация, заявлял экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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