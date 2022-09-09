Получить самолеты трудно, а для их использования необходимы кадры и соответствующая инфраструктура.

Украина прямо сейчас нуждается в американских истребителях F-15 и F-16. Однако получить эти самолеты тяжело — отдельные страны годами ждали их поставок. А нашей державе необходимо обучить специалистов и подготовить аэродромную инфраструктуру.

Такой информацией в интервью изданию "РБК-Украина" поделился спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинских пилотов пока не обучают на истребителях F-15 и F-16. США выделили 100 миллионов на их тренировки в 2023 году, но сначала необходимо определиться с типом самолетов, которые союзники предоставят Воздушным силам ВСУ. Сейчас есть кандидаты с определенным опытом и знанием языка, готовые приступить к обучению.

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Игнат назвал американские истребители "вишенкой на торте", так как это самое технологичное вооружение, которое могут предоставить союзники. "Словакия, которая нам передает МиГ-29, ждала те F-16 едва ли не 6 лет. Государства стоят в очереди, чтобы получить эти истребители", — добавил спикер.

Далее Игнат заявил, что Украина нуждается в этих самолетах уже сейчас, но получить их пока невозможно. Необходим штат соответствующих специалистов – как пилотов, так и инженеров. Плюс ко всему потребуется изменить аэродромную инфраструктуру: адаптировать взлетно-посадочные полосы, настроить средства управления и связи. По словам спикера ВС ВСУ, эти истребители достаточно "привередливы".

Игнат также допускает передачу самолетов в рамках ленд-лиза: "Они (истребители — ред.) будут просто простаивать, если они не смогут выполнять полеты. И станут одной из ключевых целей для вражеских ударов. Возможно, их лучше передать тогда, когда для них будет все готово: и пилоты, и инженерный состав, и инфраструктура".

Напомним, в середине июля появилась информация, что в США планируют выделить $100 миллионов на обучения украинских пилотов на истребителях F-15 и F-16. Эти средства заложили в законопроекте об оборонной политике.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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