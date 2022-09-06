Главой МИД стал Джеймс Клеверли, ранее занимавший пост секретаря департамента образования в правительстве Бориса Джонсона.

В Великобритании назначили нового главу внешнеполитического ведомства страны.

Об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Twitter.

"Достопочтенный Джеймс Клеверли был назначен государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества наций и развитию Великой Британии", – говорится в сообщении.

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Что известно о позиции Джеймса Клеверли в отношении Украины

53-летний Клеверли впервые был избран членом парламента от английского города Брейнтри в 2015 году и быстро поднялся по карьерной лестнице.

С июля, после того, как Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку, и назначил временное правительство до избрания нового премьер-министра, Клеверли занимал пост министра образования.

Перед тем новый глава МИД работал младшим министром в этом ведомстве.

Он часто информировал парламент о британской поддержке Украины после российского вторжения, пишет Reuters.

Вскоре после того, как Трасс была объявлена новым лидером консерваторов, Клеверли в комментарии агентству отметил: "Мы абсолютно точно должны твердо стоять в своей поддержке президента Зеленского и народа Украины, мы абсолютно точно должны это делать. И я не сомневаюсь, что мы будем оставаться такими же крепкими друзьями, как и при Борисе Джонсоне".

Как сообщал УНИАН, сегодня Элизабет Трасс, которая ранее была главой МИД, стала премьер-министром Великобритании.

5 сентября министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии.

Сегодня Королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, объявившего об уходе 7 июля, и назначила премьером Трасс.

Глава правительства провозгласила первую речь в должности, в которой подчеркнула, что имеет "смелый план" по росту экономики Британии.

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