В Великобритании назначили нового главу внешнеполитического ведомства страны.
Об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Twitter.
"Достопочтенный Джеймс Клеверли был назначен государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества наций и развитию Великой Британии", – говорится в сообщении.
Что известно о позиции Джеймса Клеверли в отношении Украины
53-летний Клеверли впервые был избран членом парламента от английского города Брейнтри в 2015 году и быстро поднялся по карьерной лестнице.
С июля, после того, как Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку, и назначил временное правительство до избрания нового премьер-министра, Клеверли занимал пост министра образования.
Перед тем новый глава МИД работал младшим министром в этом ведомстве.
Он часто информировал парламент о британской поддержке Украины после российского вторжения, пишет Reuters.
Вскоре после того, как Трасс была объявлена новым лидером консерваторов, Клеверли в комментарии агентству отметил: "Мы абсолютно точно должны твердо стоять в своей поддержке президента Зеленского и народа Украины, мы абсолютно точно должны это делать. И я не сомневаюсь, что мы будем оставаться такими же крепкими друзьями, как и при Борисе Джонсоне".
Как сообщал УНИАН, сегодня Элизабет Трасс, которая ранее была главой МИД, стала премьер-министром Великобритании.
5 сентября министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии.
Сегодня Королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, объявившего об уходе 7 июля, и назначила премьером Трасс.
Глава правительства провозгласила первую речь в должности, в которой подчеркнула, что имеет "смелый план" по росту экономики Британии.